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Ру Тат
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Сельское хозяйство
11 апреля 2022  18:58

Правительство ускорит принятие закона о вовлечении в оборот сельхозземель

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По поручению Президента России Владимира Путина кабинет должен ускорить внесение изменений в законодательство для вовлечения в оборот долей земель сельхозназначения, находящихся в общей собственности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ ускорить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих вовлечение в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2022. Ответственными назначены Премьер-министр России Михаил Мишустин и Председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

#Владимир Путин #поручения президента #Сельское хозяйство
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