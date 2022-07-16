Правительство упростило порядок регистрации ввозимых из-за рубежа автомобилей

Правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Так, на время отменяется требование по оснащению автомобиля устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Раньше наличие такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД, но на фоне санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими.

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля будущего года. Предполагается, что за время отсрочки компании – производители систем вызова смогут перенастроить логистические цепочки на фоне перебоев с поставками комплектующих.