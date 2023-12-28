Правительство Татарстана увеличило площадь природного заказника «Дельта реки Белой»

В Татарстане более чем на 26 гектаров увеличена площадь государственного природного заказника «Дельта реки Белой». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Заказник расположен на территории Актанышского района республики и находится в ведении Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Кроме того, постановлением признан утратившим силу пункт о введении режима особой охраны заказника. В связи с этим изменился список видов разрешенного использования земельных участков. Он начнет определяться по соответствующему классификатору Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года.

Госкомитет РТ по биоресурсам представит в Кабмин Татарстана проект о внесении соответствующих изменений в госреестр особо охраняемых природных территорий.

Напомним, что заказник на территории Актанышского района был образован в конце августа 2020 года.