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Правительство Татарстана увеличило площадь природного заказника «Дельта реки Белой»
В Татарстане более чем на 26 гектаров увеличена площадь государственного природного заказника «Дельта реки Белой». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Заказник расположен на территории Актанышского района республики и находится в ведении Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.
Кроме того, постановлением признан утратившим силу пункт о введении режима особой охраны заказника. В связи с этим изменился список видов разрешенного использования земельных участков. Он начнет определяться по соответствующему классификатору Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года.
Госкомитет РТ по биоресурсам представит в Кабмин Татарстана проект о внесении соответствующих изменений в госреестр особо охраняемых природных территорий.
Напомним, что заказник на территории Актанышского района был образован в конце августа 2020 года.
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