Правительство Татарстана утвердило программы дорожных работ на сумму 47,2 млрд рублей

Правительство Татарстана утвердило на 2023 год программы, связанные с дорожными работами и развитием транспортной инфраструктуры. В соответствующем постановлении Кабинета Министров РТ говорится, что общая сумма дорожных работ на дорогах общего пользования республики составляет 47,2 млрд рублей.

В частности, утверждены программы по строительству и реконструкции автодорог с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов; комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»; по ремонту подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам и др.

«Принять предложения муниципальных образований РТ об объемах ассигнований муниципальных дорожных фондов, направляемых на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения, на 2023 год в сумме 1 млрд 338,1 млн рублей», – говорится в документе.