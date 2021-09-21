Правительство Татарстана утвердило норматив стоимости содержания человека в вытрезвителе

Кабмин Татарстана утвердил на ближайшие три года норматив стоимости содержания в вытрезвителях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Так, в 2022 году на организацию и осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, вытрезвителям будет выделяться по 617,85 рубля из расчета за койко-день. Затем эта сумма дорастет до 619,38 рубля, а в 2024 году составит 620,96 рубля, говорится в документе.

Постановлением определено и количество коек в вытрезвителях. В Казани их будет 40, в Набережных Челнах – 20, в Азнакаеве, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Лениногорске, Нижнекамске, Чистополе – по 10.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан вступит в силу с 1 января 2022 года.