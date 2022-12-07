Правительство Татарстана утвердило инвестмеморандум до 2026 года

Кабинет министров РТ определил основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в Татарстане, утвердив Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2023 — 2025 годы.

Документ направлен на достижение стратегической цели социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года: «Татарстан-2030 — глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер (основной источник роста) полюса роста „Волга — Кама“. Татарстан — лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда».

Меморандум предполагает содействие в реализации различных инвестиционных проектов, в том числе в рамках национальных проектов, проектов в ОПК, в сферах инноваций и информационной безопасности, в области машиностроения и нефтехимии, а также направленных на импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности, развитие цифровой экономики.

Также планируется развивать инфраструктуру для предпринимателей, включая ОЭЗ и промпарки, институт исламского финансированя и способствовать развитию электронной торговли.

Государственную поддержку предполагается оказывать за счет налоговых льгот, в том числе в рамках специальных инвестиционных контрактов, предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов при реализации масштабных инвестиционных проектов, государственно-частного партнерства.