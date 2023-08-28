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Правительство Татарстана утвердило даты осенних сельскохозяйственных ярмарок
Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане откроются 9 сентября, их работа продлится до 23 декабря. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
«Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с главами муниципальных районов Татарстана обеспечить завоз сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса в места проведения ярмарок», – говорится в тексте документа.
Места проведения еженедельных ярмарок должны определить исполкомы муниципалитетов, им же необходимо обеспечить условия для торговли. Сотрудники Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ будут контролировать поступление и реализацию животноводческой продукции.
Следить за общественным порядком и безопасностью граждан на ярмарочных площадках предложено МВД по РТ.
В прошлом году на сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане было реализовано продукции на 2,1 млрд рублей.
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