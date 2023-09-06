Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кабмин Татарстана установил размер родительской платы за детсад на 2024-2026 годы
Правительство Татарстана установило средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах на 2024-2026 годы. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ, размещенное на портале правовой информации, подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Стоимость будет зависеть от возраста ребенка, количества детей в семье и времени прибывания в дошкольной организации.
Так, если ребенок в возрасте до трех лет находится в детсаду три часа в день, то родители заплатят 780 рублей в месяц, а многодетная семья – 390 рублей. При этом за ребенка старше трех лет плата составит 705 рублей, для многодетной семьи – 353 рубля.
За девять часов в яслях нужно будет заплатить 2 020 рублей, многодетным семьям – 1 010 рублей, за ребенка старше трех лет – 1 920 и 960 рублей соответственно.
«Установить, что постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», – говорится в документе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»