Кабмин Татарстана установил размер родительской платы за детсад на 2024-2026 годы

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Правительство Татарстана установило средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах на 2024-2026 годы. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ, размещенное на портале правовой информации, подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Стоимость будет зависеть от возраста ребенка, количества детей в семье и времени прибывания в дошкольной организации.

Так, если ребенок в возрасте до трех лет находится в детсаду три часа в день, то родители заплатят 780 рублей в месяц, а многодетная семья – 390 рублей. При этом за ребенка старше трех лет плата составит 705 рублей, для многодетной семьи – 353 рубля.

За девять часов в яслях нужно будет заплатить 2 020 рублей, многодетным семьям – 1 010 рублей, за ребенка старше трех лет – 1 920 и 960 рублей соответственно.

«Установить, что постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», – говорится в документе.