Правительство Татарстана удостоено премии им. Долгова за развитие интернет-торговли

Правительство Татарстана стало лауреатом ежегодной премии Владимира Долгова, учрежденной Национальной ассоциацией дистанционной торговли (НАДТ), сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена республики. Премия присуждена за создание режима максимального благоприятствования для развития интернет-торговли.

«Очень важно, что развитие интернет-торговли в Татарстане идет не директивно-принудительными мерами, а путем стимулирования развития инфраструктуры и привлечения в республику лидеров рынка. Мы считаем такую практику образцовой и хотели бы распространить этот опыт на другие регионы», – приводятся слова президента НАДТ Александра Иванова в пресс-релизе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь сегодня с посланием Госсовету республики, отметил, что последние два года стали прорывными в части развития электронной торговли в Татарстане. Товарооборот татарстанских продавцов на площадках Wildberries, Ozon и KazanExpress в 2021 году уже превысил 19 млрд рублей.

Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах за 8 месяцев этого года увеличилось почти в 4 раза – с 3,3 тыс. на конец декабря 2020 года и до 12,6 тыс. на конец августа этого года.

Владимир Долгов (1959 – 2016) – один из ярких топ-менеджеров российского интернет-рынка. Директор по развитию бизнеса eBay в странах Северной и Восточной Европы, генеральный директор eBay Россия, руководил московским офисом eBay с момента его открытия в июле 2012 года и до своей кончины 11 ноября 2016 года.

Лауреат премии Долгова определяется тайным голосованием жюри, в которое входят представители НАДТ, компаний Ozon, Google и eBay, а также семьи Владимира Долгова.