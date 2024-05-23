Правительство Татарстана снабжает контрактников экипировкой отечественного производства

Бойцы именных батальонов и военнослужащие по контракту снабжаются правительством Татарстана шлемами отечественного производства «Атлас», бронежилетами и бронепластинами, которые производятся в Санкт-Петербурге.

«Такую экипировку выдают татарстанским военнослужащим по контракту, а также бойцам именных батальонов "Тимер", "Алга" и "Батыр". Тот, что с большим бронежилетом, – комплект штурмовика, а с большим рюкзаком – это комплект стрелка-гранатометчика. Каждый такой набор стоит не меньше 200 тысяч рублей», – рассказал работник отдела военно-патриотического воспитания и спорта ДОСААФ РТ Эдуард Сугачков.

Сам шлем сделан из кевлара, а также оснащен приспособлением для камеры спереди, а по бокам – отсеками для фонарика и наушников.

«Вся форма удобная, легкая. Если у бойцов есть какие-то замечания по форме, то их передают производителю, и они устраняют недостатки. Например, раньше на комплекте нагрудные карманы закрывались на пуговицы, и это было неудобно, сейчас сделали замки на застежке», – уточнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

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