Правительство Татарстана примет на новый срок Стратегию по правам человека до 2028 года

В ближайшее время Правительством Татарстана будет принята на новый срок Стратегия по правам человека в республике до 2028 года. Об этом сообщила в интервью ИА «Татар-информ» уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Стратегия подготовлена с учетом предложений министерств, ведомств, общественных организаций для углубления работы по правам человека. Документ находится в Кабинете Министров, мы ждем его выхода. Это широкое признание прав человека, когда такой важный документ подписывается и вносится постановлением Правительства РТ. И это, конечно, новый шаг, дальнейшее движение в целях защиты прав человека в нашей республике», — рассказала омбудсмен.

Сабурская отметила, что этот документ ставит перед уполномоченным по правам человека новые задачи, связанные с расширением практики оказания бесплатной юридической помощи и вовлечением некоммерческих общественных организаций к совместной разработке социальных проектов.

«Большое значение для нас имеет развитие взаимодействия с новой структурой — Центром управления регионом. Это еще и большая работа в цифре. Не случайно у нас 2022-й Президентом республики объявлен Годом цифровизации. Мы в этой части должны разработать свою дорожную карту по использованию цифровых технологий в деятельности института омбудсмена», — подчеркнула она.