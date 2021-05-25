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Ру Тат
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25 мая 2021  13:01

Правительство РТ потратит на организацию видеонаблюдения почти 229 млн рублей

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В Татарстане потратят на организацию видеонаблюдение почти 229 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

«Предмет контракта — оказание услуг по организации видеонаблюдения на территории Республики Татарстан. Начальная (максимальная) цена контракта — 228 859 992 рублей», — сообщается в документах. 

На размещение видеокамер потратят 217,6 млн рублей, локальное хранение видеоизображений 6,5 млн рублей, а на организацию видеонаблюдения с функционалом распознавания лиц и биометрической идентификации — 4,6 млн рублей.

Всего будет размещено 1 тыс. 80 камер на всей территории республики. 

Работы по установке видеонаблюдения стартуют с 1 июля 2021. Финансироваться проект будет из бюджета Татарстана.

#система видеонаблюдения
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