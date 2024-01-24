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Правительство Татарстана потратило около миллиарда рублей на подготовку к паводку в 2024
Свыше 988 миллионов рублей в летне-осенний период прошлого года было потрачено на подготовку к паводку в 2024 году. Об этом на заседании коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана по подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2023 год и задачах на 2024 год сообщил Начальник ГУ МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов.
«За последние восемь лет на территории республики не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка. В летне-осенний период 2023 года, при подготовке к паводку 2024 года, в республике выполнены мероприятия на общую сумму свыше 988 млн рублей», – сказал он.
По словам Кадамова, по отношению к прошлому году отмечено увеличение объемов финансирования на очистку русел рек и на углубление дна, а также на очистку труб и их ремонт.
«Вместе с тем, отмечается снижение объемов финансирования на ремонт ГТС, укрепление берегов и спрямление русел рек», – дополнил он.
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