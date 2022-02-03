news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
3 февраля 2022  11:46
Арсений Каримов

Правительство Татарстана не будет уходить на «удаленку», несмотря на наличие заболевших

news_top_970_100

Правительство Татарстана не рассматривает возможность ухода на дистанционный режим работы. При этом в коллективе есть заболевшие, они, согласно требованиям, ушли на самоизоляцию. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Правительство Татарстана работает в штатном режиме. Есть люди, которые болеют, они находятся дома, проходят курс лечения и соблюдают самоизоляцию. Речи о переходе на удаленную работу не ведется», — сообщила спикер.

Напомним, ранее мэрия Казани объявила о переходе своих сотрудников на удаленный режим работы.

#Правительство РТ #лилия галимова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное