Правительство Татарстана не будет уходить на «удаленку», несмотря на наличие заболевших

Правительство Татарстана не рассматривает возможность ухода на дистанционный режим работы. При этом в коллективе есть заболевшие, они, согласно требованиям, ушли на самоизоляцию. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Правительство Татарстана работает в штатном режиме. Есть люди, которые болеют, они находятся дома, проходят курс лечения и соблюдают самоизоляцию. Речи о переходе на удаленную работу не ведется», — сообщила спикер.

Напомним, ранее мэрия Казани объявила о переходе своих сотрудников на удаленный режим работы.