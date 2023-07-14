Правительство Татарстана изменило порядок установления мемориальных досок

В Татарстане измен порядок установления мемориальных досок. Постановление подписал сегодня Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Изменения в том числе затронули время, которое должно пройти после события или смерти увековечиваемого человека. Если раньше установить мемориальную доску, посвященную известной личности, можно было через год после ее кончины, то теперь — через три.

«В целях объективной оценки исторической или культурной значимости события или лица, имя которого предлагается увековечить, мемориальная доска может быть установлена не менее чем через <...> три года со дня смерти лица, имя которого подлежит увековечению», — говорится в документе.

Исключением могут стать доски в честь Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы и иных граждан, совершивших подвиги или имеющих выдающиеся достижение и особые заслуги перед Татарстаном и Россией, отмеченных государственными наградами.

Срок для установки мемориальной доски в честь какого-либо события остается прежним — пять лет после того, как оно произошло.

Кроме того, дополнен перечень того, чему или кому могут быть посвящены мемориальные доски. Кроме лиц и событий, они могут устанавливаться в честь значимых дат.

Также введено ограничение на количество знаков, нанесенных на доску — не менее 200. Ранее в положении лишь говорилось, что текст должен быть изложен в лаконичной форме.