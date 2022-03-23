Правительство: Ставка по ранее взятым ипотекам не поднимется

Россияне, взявшие ипотеку до повышения ключевой ставки, продолжат выплаты в прежнем размере. Об этом рассказал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Перед властями России сейчас стоит крайне важная задача — помочь тем, кто брал кредиты с плавающей ставкой и столкнулся с ростом процентов по ранее полученным кредитам. По словам главы Правительства, объем такого кредитного портфеля в России составляет около 11 трлн рублей.

«Чтобы поддержать компании, предложен особый порядок реструктуризации. Заемщики в ближайшие месяцы будут иметь возможность не выплачивать полный объем процентов, а капитализировать их, переносить на конец года. Правительство составит перечень критериев соответствия для компаний-заемщиков, которым такие процентные выплаты могут быть списаны», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

При этом для физических лиц, оформивших ипотеку до роста ключевой ставки, выплаты останутся «на уровне по состоянию на 27 февраля».