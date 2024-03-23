Правительство США частично прекратило работу из-за прекращения финансирования

Правительство США с полуночи частично прекратило свою работу из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Палатой представителей был принят законопроект о выделении порядка 1,2 трлн долларов, которые необходимы для продолжения функционирования части федеральных ведомств до конца текущего финансового года (30 сентября), Затем его рассмотрела верхняя палата Конгресса США.

До полуночи Сенат должен был принять решение, а Президент США Джо Байден — поставить подпись под документом. Однако голосование так и не прошло, а лидер демократического большинства в Сентаре Чак Шумер заявил, что договоренности были достигнуты.

В последующем заявлении бюджетного управления Белого дома говорится о прекращении подготовки к полному шатдауну. Причиной стала уверенность в дальнейшем одобрении проекта бюджета.

Планируется, что голосование состоится в ближайшие дни. До этого будет проведен ряд голосований по поправкам, которые предложила Республиканская партия.