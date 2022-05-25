Правительство согласовало повышение МРОТ и пенсий на 10%

Российское правительство согласовало индексацию минимальных зарплат, прожиточного минимума и пенсий. Все показатели планируется увеличить на 10%, пишут «Ведомости».

По информации газеты, при обсуждении уровня повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума (ПМ) и страховых пенсий высказывались разные мнения. Поэтому окончательное решение зависит от Президента РФ Владимира Путина.

На сегодня МРОТ в России составляет 13 890 рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума достиг 12 654 рублей в месяц.

Еще в середине марта Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству разработать меры для повышения зарплат бюджетников, МРОТ, прожиточного минимума, пенсий, и других социальных выплат.