Правительство Словении закрыло воздушное пространство для самолетов из РФ

Решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из РФ приняло правительство Словении в субботу. Об этом сообщил кабмин, передает РИА Новости.

Уточняется, что это решение связано с операцией России на Украине.

«Правительство Словении на заседании в удаленном формате приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве страны самолетов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ», — сообщил кабмин в своем Twitter.

В публичных выступлениях и соцсетях словенское правительство и премьер Янез Янша активно поддерживают Киев. Так, официальная Любляна в субботу сообщила о том, что выделила 100 тысяч евро Красному Кресту для помощи гражданам Украины.

В связи с операцией РФ по демилитаризации Украины глава словенского МИД Анже Логар призвал сложить полномочия всех пятерых почетных консулов России в Словении.