Правительство скорректирует стратегию автопрома с упором на снижение себестоимости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил актуализировать стратегию развития автомобильной промышленности, усилив меры государственной поддержки для отечественных автопроизводителей. Соответствующее решение принято по итогам стратегической сессии, прошедшей 17 июня, сообщается на сайте правительства.

Обновлённые меры будут адаптированы к различным сегментам автотранспорта. При этом доступ к ним будет зависеть от уровня локализации производства, потребительских характеристик выпускаемых автомобилей и их экспортного потенциала. Эти параметры войдут в систему оценки эффективности, которая будет включена в государственную программу промышленного развития.

Одним из ключевых направлений станет снижение себестоимости производства и повышение производительности труда — это должно укрепить позиции российских автомобилей на рынке. Правительство также сделает ставку на развитие кооперации между автозаводами, поставщиками комплектующих и IT-компаниями.

Дополнительно Мишустин поручил учесть будущие изменения в автопарке России: развитие транспорта на альтернативных источниках энергии, внедрение беспилотных технологий и трансформацию потребительских предпочтений.

Ещё одно нововведение — создание правовых механизмов для работы института главных конструкторов, которые будут играть ключевую роль в формировании технологической политики отрасли. Министерства должны представить свои предложения по этим направлениям до конца ноября 2025 года.