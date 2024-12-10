Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Правительство Сирии возглавит представитель ХТШ*
Мухаммад Аль-Башир станет новым главой временного правительства Сирии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Аль-Хадас».
«По решению главного командования нас уполномочили сформировать временное правительство. Предварительно это будет сделано до 1 марта 2025 года», — сообщил Аль-Башир.
Ранее он занимал должность премьер-министра в «правительстве национального спасения» в Идлибе, который находился под контролем террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в РФ).
В воскресенье, 8 декабря, стало известно о захвате Дамаска силами сирийской оппозиции. В тот же день появились сообщения о прибытии экс-президента САР Башара Асада в Москву.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»