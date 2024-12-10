Правительство Сирии возглавит представитель ХТШ*

Мухаммад Аль-Башир станет новым главой временного правительства Сирии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Аль-Хадас».

«По решению главного командования нас уполномочили сформировать временное правительство. Предварительно это будет сделано до 1 марта 2025 года», — сообщил Аль-Башир.

Ранее он занимал должность премьер-министра в «правительстве национального спасения» в Идлибе, который находился под контролем террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в РФ).

В воскресенье, 8 декабря, стало известно о захвате Дамаска силами сирийской оппозиции. В тот же день появились сообщения о прибытии экс-президента САР Башара Асада в Москву.