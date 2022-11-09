Правительство РТ хочет приватизировать шесть предприятий в 2023 году

Правительство Республики Татарстан утвердило прогнозный план приватизации государственного имущества РТ на 2023 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации сегодня.

В него включены пакеты акций, находящихся в собственности республики, в шести предприятиях Татарстана. Кабмин рассчитывает продать пакеты в пяти предприятиях в полном объеме. Только в АО «РПО «Таткоммунэнерго» из 96,5% доли участия Республики Татарстан реализовать планируется всего 1%.

В АО «Нижнекамскресурсы» планируется продать 11,99%, в АО «Бугульминский элеватор» 25% плюс одна акция. В ОАО «Елабужское ХБП» 7,69%, в АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» 71,73%, а в АО «Детская стоматологическая поликлиника №9» 45,18%.

Годом ранее Правительство РТ утверждало аналогичный список; «Таткоммунэнерго» в него было добавлено в августе этого года. Эта компания – одна из единых теплоснабжающих организаций в Казани, управляет четырьмя газовыми котельными. Блочно-модульной котельной в деревне Универсиады, котельной Академии тенниса на Оренбургском тракте, источником на 1-ой Владимирской и котельной УФМС на улице Михаиля Миля. Летом прошлого года директором «Таткоммунэнерго» был назначен бывший руководитель МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.