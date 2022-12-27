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Ру Тат
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Общество
27 декабря 2022  13:42

Правительство РТ увеличило число премий за спасение людей в экстремальных ситуациях

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Кабмин РТ увеличил до восьми число ежегодных премий, присуждаемых татарстанцам за спасение людей в экстремальных ситуациях. Изменение внесено в постановление от 13 февраля 2018 года, говорится на сайте Правительства РТ.

По документу от 2018 года ежегодно присуждалось пять премий для тех, кто лично спас людей при опасности на пожаре, тонущих, терпящих бедствие, при ДТП, авариях на воде и других ЧП. Размер поощрения составлял 50 тыс. рублей.

Премии носят персональный характер, однако если в спасении участвовали несколько человек, их могут распределить между награждаемыми в равных долях.

#спасение #премии
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