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Руc Тат
Экономика 23 октября 2023 10:49

Правительство РТ установит максимальный размер платы за парковки

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В Татарстане планируют установить максимальный размер платы за пользование парковками на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Для этого будет утверждена специальная методика расчета, говорится в проекте постановления Правительства РТ, разработанном Миндортрансом республики.

В документе поясняется, что плата будет рассчитываться на одно транспортное место за час с учетом дифференцированного подхода. При этом будут учитываться место размещения парковки, ее назначение, тип транспортного средства, продолжительность стоянки, заполняемость площадки в разное время.

В проекте постановления подчеркивается, что мера принята для обеспечения доступности территорий и объектов капитального строительства, а также повышения эффективности организации дорожного движения и регулирования спроса на поездки на личных авто.

Антикоррупционная экспертиза продлится до 27 октября.

#платные парковки
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