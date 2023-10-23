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Правительство РТ установит максимальный размер платы за парковки
В Татарстане планируют установить максимальный размер платы за пользование парковками на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Для этого будет утверждена специальная методика расчета, говорится в проекте постановления Правительства РТ, разработанном Миндортрансом республики.
В документе поясняется, что плата будет рассчитываться на одно транспортное место за час с учетом дифференцированного подхода. При этом будут учитываться место размещения парковки, ее назначение, тип транспортного средства, продолжительность стоянки, заполняемость площадки в разное время.
В проекте постановления подчеркивается, что мера принята для обеспечения доступности территорий и объектов капитального строительства, а также повышения эффективности организации дорожного движения и регулирования спроса на поездки на личных авто.
Антикоррупционная экспертиза продлится до 27 октября.
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