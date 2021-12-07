Правительство РТ учредило грант на сохранение татарского языка за пределами республики

В Татарстане учредили грант «Поддержка образовательных организаций и инициатив общественных организаций по сохранению и развитию татарского языка за пределами РТ». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Грант будет предоставляться в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014−2022 годы», на которую в республиканском бюджете предусматриваются средства.

«В соответствии с государственной программой в пределах выделяемых на эти цели средств по итогам отбора ежегодно предоставлять пять грантов в размере 100 тыс. рублей каждый. Целью предоставления гранта является создание условий для сохранения, развития татарского языка за пределами республики», – говорится в документе, размещенном на портале правовой информации РТ.

Условием предоставления гранта станет победа в отборе, который организует Министерство образования и науки Татарстана. При этом участвовать в конкурсе могут лишь образовательные и общественные организации, работающие за пределами республики.

Кроме того, не менее 20% от общей суммы расходов на проект по сохранению и развитию татарского языка должны финансироваться из внебюджетных источников.

Проекты будут отбираться по нескольким критериям. В частности, будут оцениваться их актуальность и социальная значимость, востребованность, кадровая обеспеченность, прогнозируемость результата, обоснованность расходов на реализацию и др.