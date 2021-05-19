Правительство РТ разрабатывает дорожную карту по поддержке реализации печатной продукции

Правительство Татарстана разрабатывает дорожную карту по поддержке и развитию системы распространения книжной и печатной продукции. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ по случаю республиканского Дня печати.

«Думаю, депутаты Госсовета подключатся к этой теме и рассмотрят вопросы налоговой поддержки для предприятий розничной торговли газетами и журналами в специализированных магазинах. И, возможно, зародится законодательная инициатива», — сказал глава парламента.

По его словам, сейчас в республике работают 199 киосков, из них 125 — в Казани. Татарстан находится на последнем месте в Приволжском федеральном округе по оснащенности киосками печати.

«На сегодня единственным существенным механизмом реализации периодической печатной продукции в Татарстане является подписка. Другой механизм — розничная продажа — претерпевает в республике глубокий кризис. Несмотря на освоение новых форматов розничной реализации (торговля в продовольственных и непродовольственных магазинах, в медучреждениях, через систему „Татпотребсоюза“), сложно кардинально изменить ситуацию без развития соответствующей инфраструктуры, сети киосков по продаже прессы», — констатировал Мухаметшин.

Председатель Госсовета подчеркнул, что в медиаотрасли, несмотря на тенденцию к общей цифровизации, газеты и журналы по-прежнему востребованы. Это подтверждают и социологические опросы, согласно которым треть населения активно читает печатные СМИ.