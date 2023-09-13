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Правительство РТ распорядилось организовать День пожилых в Татарстане
В октябре 2023 года в Татарстане пройдут мероприятия, посвященные Международному дню пожилых. Организовать мероприятия, приуроченные к этой дате, и обеспечить меры поддержки для населения старшего возраста поручил организациям и ведомствам Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Распоряжение Правительства РТ опубликовано на портале правовой информации.
Так, Минздраву Татарстана поручено в приоритетном порядке оказать медицинскую и лекарственную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым жителям республики. Планируется предоставить помощь гражданам, нуждающимся в долговременном уходе, организовать посещения одиноких и одиноко проживающих маломобильных татарстанцев.
Минобрнауки организует мероприятия для поддержки пожилых опекунов, которые воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей.
Минкульт выделит пригласительные на театрально-зрелищные мероприятия ко Дню пожилых, организует традиционную Декаду пожилого человека, а Минюст окажет гражданам старшего возраста бесплатную юридическую помощь.
Кроме того, в план для ведомств включены спортивные, туристические и культурные мероприятия, оказание услуг соцзащиты, и ряд других.
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