Правительство РТ продлило программу «Цифровой Татарстан»

Государственная программа «Цифровой Татарстан» продлена до 2026 года. Изменения указаны в постановлении Правительства РТ, подписанном Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

«В строке „Сроки и этапы реализации программы“ цифры „2022-2025“ заменить цифрами „2022-2026“», — говорится в документе.

Общий объем финансирования программы, по предварительным расчетам, составит 22,4 млрд рублей, из которых более 158 млн направят из федерального бюджета, а более 22,2 млрд — из бюджета республики. Из них 6,3 млрд были выделены в 2022 году, в 2023–2026 годах — по 4 млрд рублей.

Напомним, программа «Цифровой Татарстан» направлена на цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы, включая здравоохранение и образование, а также государственного управления.