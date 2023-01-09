Правительство РТ повысило фонд оплаты труда сотрудников Минюста РТ и мировых судей

Правительство РТ внесло изменения в постановление «Вопросы Министерства юстиции Республики Татарстан», скорректировав пункты, касающиеся месячных окладов и тарифных ставок сотрудников ведомства. Документ появился на сайте татарстанского Кабмина.

В предыдущей редакции документ датировался февралем 2006 года. Тогда месячный фонд оплаты труда работников аппарата министерства составлял 2 581 770 рублей (при предельной численности работников в 122 единицы), по окладам либо тарифным ставкам сотрудников — 15 995 457 рублей (908,5 единицы), а по работникам аппаратов мировых судей — 13 413 687 рублей (786,5 единицы).

Теперь фонды увеличены до 2 740 146 рублей, 17 042 915 рублей и 14 302 769 рублей соответственно.