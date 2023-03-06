Правительство РТ поставило задачи по цифровизации Татарстана до 2026 года

В Татарстане утверждены план мероприятий и задачи по цифровизации республики на 2023 и плановый период до 2026 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Задачи поставлены перед исполнительными органами РТ и муниципальными органами власти, министерствами, Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Госкомитетом РТ по тарифам.

К примеру, Минцифры РТ предстоит разработать типовой перечень мероприятий по обеспечению информбезопасности объектов критической информационной инфраструктуры, проанализировать мероприятия по цифровизации, проведенные в прошлом году, и усовершенствовать методику их организации, разработать предложения по разработке реестра информационных систем республики, по обновлению серверной инфраструктуры единой межведомственной системы электронного документооборота и другие.

Минздрав РТ организует внедрение информационной системы сервиса телемедицины, вместе с Минцифры проработает предложения по развитию радиологического дата-центра и запуск единого медицинского контакт-центра.