Правительство РТ поручило обучить почти 1 тыс. будущих призывников на водителей

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Более 900 безработных татарстанцев, годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву на военную службу в 2024 году, обучат военно-учетным специальностям. Об этом говорится в постановлении Правительства республики.

Подготовка водителей категорий «В» и «С» будет проходить в два этапа в учреждениях ДОСААФ РТ и профессиональных образовательных организациях — колледжах и техникумах — в районах Татарстана. Сроки обучения и экзаменов для первого потока — с 1 октября 2023 по 1 апреля 2024 года, второго — с 1 апреля по 30 сентября 2024-го.

Помимо задания образовательным организациям, документом утвержден план основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям.

Напомним, что с 1 октября в России в соответствии с приказом Президента Владимира Путина стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Ожидается, что до 31 декабря 2023 года войска пополнят 130 тыс. призывников — на 10 тыс. больше, чем в прошлом году.