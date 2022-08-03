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Происшествия
3 августа 2022  15:59
Полина Шевчук

Правительство РТ передало батальонам «Алга» и «Тимер» современное боевое оборудование

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Руководство Татарстана совместно с ДОСААФ РТ передало военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер» самое современное боевое оборудование, сообщает руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

В комплекты, переданные бойцам именных батальонов, входят бронежилеты, шлема, ноутбуки, квадрокоптеры, тепловизоры, а также аптечки с набором всех необходимых медикаментов, гуманитарные наборы продуктов и средства личный гигиены.

Стоит отметить, что такое оборудование и наборы получает каждый боец батальонов перед отправкой в зону СВО.
 

#именные батальоны #лилия галимова
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