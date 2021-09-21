Правительство РТ на Kazan Digital Week почтило минутой молчания память погибших в Перми

Заседание Правительства Татарстана по цифровизации промышленности в рамках форума Kazan Digital Week началось с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном университете.

«Давайте почтим память погибших в Перми минутой молчания. Это большая трагедия», – сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В пермском вузе 20 сентября произошла стрельба. Позже стрелявшего студента задержали. По последним данным Минздрава России, погибли шесть человек, еще 24 пострадали.