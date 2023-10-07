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Правительство РТ исключит из реестра один из рынков Нижнекамска
В Татарстане планируют сократить реестр розничных рынков. Из списка уберут одну из площадок в Нижнекамске — универсальный рынок по ул.Первопроходцев. Проект постановления Правительства РТ, разработанный Минстроем республики, проходит антикоррупционную экспертизу.
В документе говорится, что решение будет принято «в связи с внесением изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним по объекту универсальный рынок ООО „Аметист“».
Таким образом, в реестре останется одна точка в Нижнекамске — продуктовый рынок по проспекту Строителей. В общей сложности республиканский план будет состоять из 21 позиции.
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