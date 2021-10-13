Правительство РТ и ПАО «Транснефть» подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством республики и компанией. Подписание прошло на полях международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Компания готова участвовать в разработке и реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан. Кроме того, при техническом перевооружении и реконструкции объектов магистральных трубопроводов готовы использовать продукцию и оборудование отечественных производителей, работающих в Татарстане, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Татарстан организует работу с муниципалитетами, на территориях которых располагаются объекты «Транснефти».