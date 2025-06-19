Правительство РТ и «Лемана ПРО» договорились искать локальных производителей

Правительство Республики Татарстан и «Лемана ПРО» заключили на ПМЭФ меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны договорились совместными усилиями привлекать региональных производителей товаров и услуг в экосистему ритейлера. Документ подписали заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко и исполнительный директор «Лемана ПРО» Марина Фытова.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Мы выпускаем множество товаров для строительной сферы. И для каждого производителя престижно реализовывать продукцию в сети такого уровня, как «Лемана ПРО». В четырех ее магазинах и складском комплексе в республике работают более 3300 сотрудников. Они обеспечивают жителей стройматериалами и непродовольственными товарами», – сказал Олег Коробченко.

«Лемана ПРО» сотрудничает почти со 150 компаниями-партнерами в Татарстане. Министерство промышленности и торговли РТ осуществляет поиск и подбор заинтересованных в сотрудничестве предприятий, а ритейлер в свою очередь проводит предварительный анализ и оценку их потенциала, после чего отбирает партнеров. Этот механизм позволяет эффективно выстраивать взаимодействие с локальным бизнесом.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Для нас особенно важно сотрудничество с регионами, где локальный бизнес проявляет высокую активность и готовность к партнерству. Татарстан – яркий пример региона с сильным промышленным потенциалом и активным предпринимательским сообществом. Мы видим, что такой формат взаимодействия – когда региональные власти и крупный бизнес работают в единой связке – действительно способствует развитию бизнеса и экономики региона», – прокомментировала подписание документа Марина Фытова.

Сегодня в ассортименте сети «Лемана ПРО» российские товары составляют уже 74%. Татарстан – один из ключевых регионов, где такие проекты могут быть реализованы быстро и эффективно благодаря развитой производственной базе и поддержке со стороны региональных властей.