Правительство РТ и «Иннопрактика» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство РТ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика») подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Президент РТ.

Уточняется, что соглашение направлено на экономическое развитие региона и стимулирование трансфера технологий.

Стороны планируют совместно работать над формированием инновационной инфраструктуры региона, развития человеческого капитала и внедрения в агропромышленный комплекс Татарстана российских конкурентоспособных технологий.

Сотрудничество планируют развивать в области АПК в Татарстане по нескольким направлениям, одно из которых предполагает испытания биологических препаратов для сельского хозяйства, реализуемые в рамках проекта «Иннагро».

Это проект инициирован «Иннопрактикой» в 2020 году, его цель — биологизация АПК и внедрение отечественных разработок в производственную практику. Предприятия из более чем 20 регионов России принимают участие в испытаниях, среди них такие крупные аграрные холдинги, как «ФосАгро», «Мираторг», «Черкизово» и другие.

К проекту «Иннагро» Татарстан присоединился в 2021 году. Агропредприятия республики провели 11 испытаний биофунгицидов и стимуляторов роста на зерновых культурах. После подписания соглашения программу испытаний в Татарстане существенно расширят. Участие в этом проекте поможет снизить пестицидную нагрузку, поддержит развитие сегментов органической продукции, а также продукции с улучшенными характеристиками.