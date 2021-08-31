Правительство России запустило официальный канал в Telegram

В Telegram появился официальный канал «Правительство России». Решение о запуске было принято, чтобы граждане, которым удобнее узнавать информацию из соцсетей, всегда могли получить нужную информацию, сообщает пресс-служба Кабмина.

Планируется, что новые сведения будут публиковаться ежедневно. Здесь будут освещаться ключевые решения Правительства, отчеты о значимых событиях и рабочих поездках Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе Кабинета Министров», — поделился мнением пресс-секретарь Премьер-министра РФ Борис Беляков.