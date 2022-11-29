Правительство России выделит регионам более 7,5 млрд рублей на проекты для сельхозотрасли

Правительство России выделит более 7,5 млрд рублей на реализацию в регионах инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

«Такое решение позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые им мощности для наращивания производства и в полном объеме обеспечивать потребности граждан в качественных и доступных продуктах питания», – заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что финансирование позволит реализовать более 150 инвестпроектов в 43 российских регионах. Речь идет о создании молочных и мясных ферм, овощехранилищ, центров семеноводства и племенного дела.