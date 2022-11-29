news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Сельское хозяйство
29 ноября 2022  20:18

Правительство России выделит регионам более 7,5 млрд рублей на проекты для сельхозотрасли

news_top_970_100

Правительство России выделит более 7,5 млрд рублей на реализацию в регионах инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

«Такое решение позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые им мощности для наращивания производства и в полном объеме обеспечивать потребности граждан в качественных и доступных продуктах питания», – заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что финансирование позволит реализовать более 150 инвестпроектов в 43 российских регионах. Речь идет о создании молочных и мясных ферм, овощехранилищ, центров семеноводства и племенного дела.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100