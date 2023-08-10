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Правительство России выделит 5 млрд рублей на поддержку отечественной авиаотрасли
Для того, чтобы повысить устойчивость транспортной инфраструктуры и сделать полеты более доступными, Кабмин выделит еще 5 млрд рублей на инвестиционные программы Госкорпорации по организации воздушного движения. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании Правительства.
Он отметил, что в этом году на поддержку отрасли гражданских авиаперевозок уже было выделено 5 млрд рублей — все эти меры были нужны, чтобы сохранить высококвалифицированный коллектив и обеспечить бесперебойное обслуживание полетов в условиях западных антироссийских санкций.
Мишустин добавил, что в последнее время число авиарейсов в воздушном пространстве страны устойчиво растет.
«Средства нужны и для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее», — подчеркнул он.
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