Правительство России выделит 5 млрд рублей на пилотные проекты по внедрению ИИ

Представители бизнеса смогут получить государственную поддержку при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики России. На эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей.

Правила предоставления субсидий утвердил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Их будут распределять по итогам конкурсного отбора, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Размер гранта, предназначенного для одного получателя, не будет превышать 100 млн рублей. Эти средства можно будет потратить «на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели».

Господдержка будет предоставлена в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». Он направлен на достижение целей Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.