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Общество 30 ноября 2023 15:42

Правительство России выделит 15 млрд рублей на развитие автомобильной промышленности

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15 млрд рублей выделит дополнительно Правительство РФ, чтобы поддержать автомобильную промышленность. Как сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, субсидии пойдут на финансирование 10 и более проектов. Среди них: серийный выпуск антиблокировочной тормозной системы (ABS) и элементов пассивной безопасности.

Мишустин отметил, что для бесперебойной работы конвейеров нужно локализовать внутри страны производства максимально возможного количества автокомпонентов и выделяемые средства как раз должны помочь увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих.

При этом Мишустин добавил, что надо держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей. Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин особо отмечал необходимость смотреть на обоснованность этих цен.

#Михаил Мишустин #автомобиль #производство #господдержка #Россия
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