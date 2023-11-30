Правительство России выделит 15 млрд рублей на развитие автомобильной промышленности

15 млрд рублей выделит дополнительно Правительство РФ, чтобы поддержать автомобильную промышленность. Как сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, субсидии пойдут на финансирование 10 и более проектов. Среди них: серийный выпуск антиблокировочной тормозной системы (ABS) и элементов пассивной безопасности.

Мишустин отметил, что для бесперебойной работы конвейеров нужно локализовать внутри страны производства максимально возможного количества автокомпонентов и выделяемые средства как раз должны помочь увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих.

При этом Мишустин добавил, что надо держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей. Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин особо отмечал необходимость смотреть на обоснованность этих цен.