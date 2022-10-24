Правительство России выделит 1 млрд рублей на разработку отечественной электроники

Правительство России направит 1 млрд рублей на создание малых и средних центров проектирования отечественной электроники. Средства будут выделены в 2022 и 2023 годах, сообщает пресс-служба Кабмина.

Ожидается, что уже к 2030 году в стране откроется не менее 100 таких организаций. Они займутся разработкой электронной компонентной базы, телекоммуникационной вычислительной и медицинской техники, а также автомобильной электроники.

Оператором субсидий станет фонд «Сколково». Предполагается, что это позволит простимулировать импортозамещение и обеспечить технологический суверенитет в ключевых областях электронной промышленности.