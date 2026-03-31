Правительство России выделило 2,8 млрд рублей на выплаты детям военнослужащих

Правительство России направило Министерству обороны 2,8 млрд рублей на ежемесячные социальные выплаты детям военнослужащих в 2026 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

В документе указано, что средства выделяются в рамках федерального закона о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Речь идет о сумме до 2 836 451,9 тыс. рублей, которая будет направлена на финансирование ежемесячных выплат, предусмотренных указом президента России от 26 декабря 2024 года №1110.

Выплаты предназначены для детей отдельных категорий военнослужащих и будут осуществляться в течение 2026 года за счет выделенных бюджетных ассигнований.