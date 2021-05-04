Правительство России временно запретило вывоз гречихи из страны

Правительство России своим постановлением запретило с 5 июня по 31 августа вывозить из страны гречиху. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению», — сказано в постановлении.

Перечень являющихся существенно важными для внутреннего рынка товаров, экспорт которых в исключительных случаях может быть ограничен или запрещен, дополнен такими позициями, как «гречиха», «крупа грубого помола из гречихи» и «гречневое зерно обрушенное».

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ предложило ограничить экспорт гречихи. В ведомстве были уверены, что такая мера требуется для «сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен», отмечало агентство «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Правительство страны с помощью рыночных механизмов должно гарантировать «предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка».