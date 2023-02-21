Правительство России увеличило тарифы за проезд автомобилей по платным дорогам

Правительство России своим постановлением утвердило новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам и участкам таких дорог. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для легковых автомобилей плата увеличится с 3 до 5 рублей за один километр на реконструированных дорогах (таким как М1 «Беларусь», М3 «Украина» и М4 «Дон»), с 3 до 8 рублей — на новых дорогах (таким как ЦКАД и строящаяся М12 Москва — Казань) и с 21 до 29 рублей — на мостах и путепроводах.

В свою очередь для большегрузов проезд по реконструированным магистралям будет стоить 14,25 рубля за один километр вместо прежних 11,57, по новым — 25 рублей (тогда как ранее плата составляла те же 11,57 рубля), а по искусственным сооружениям — 91,5 рубля (прежде это обходилось в 66,5 рубля).

При этом если участок дороги находится в концессии, водителю легковушки придется за километр заплатить 16,5 рубля вместо 12. Если же концессионер имеется у платного искусственного дорожного сооружения, плата за проезд увеличится с 84 рублей до 115,5 рубля за километр.

Вместе с тем для большегрузов стоимость проезда по трассам, находящимся в концессии, вырастет с 38,5 рубля до 53 рублей за один километр, а по мостам и другим сооружениям — с 269 рублей до 370.

Тарифы для легковых автомобилей, большегрузов и других транспортных средств подлежат ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2022 года к текущему году индекс потребительских цен, определяемый в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.

Прежняя версия тарифов была утверждена в 2016 году и подразумевала ежегодную индексацию. Стоимость проезда зависела от типа транспортного средства, вида участка трассы и наличия концессионера. Теперь уровень тарифа также зависит от того, является трасса реконструированной или построенной с нуля.