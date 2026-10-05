Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Документ направлен на развитие биотехнологий и ускорение внедрения отечественных научных разработок, сообщает пресс-служба Правительства.

В числе основных задач – определить приоритетные направления производства с использованием биотехнологий, создать условия для развития предприятий, выпускающих продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов, а также расширить научную инфраструктуру. Речь идет о развитии сети технопарков, конструкторских бюро и испытательных площадок.

Для ускорения фундаментальных исследований планируется применять вычислительные технологии и искусственный интеллект. Еще одним направлением станет подготовка квалифицированных кадров – ученых, биоинженеров, технологов и химиков.

Биотехнологии будут использоваться в агропромышленном комплексе, здравоохранении, ветеринарии, энергетике, ЖКХ и экологической сфере. Предполагается создание новых материалов, видов топлива, удобрений и кормовых добавок, лекарств и медицинских изделий.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил первому заместителю председателя Правительства Денису Мантурову держать на личном контроле подготовку плана мероприятий по реализации стратегии.

В России с 2026 года действует национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», рассчитанный до 2030 года.