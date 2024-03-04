Правительство России утвердило список экономически значимых компаний

Правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций, на данный момент в список включены шесть крупных холдинговых компаний. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В перечень вошли угледобывающая компания — ООО «Разрез Аршановский», ООО «Городской супермаркет» (управляет гипермаркетами «Азбука вкуса»), производитель минеральных удобрений — АО «Акрон Групп» и три компании из «Альфа-групп»: ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (управляет сетями супермаркетов «Перекресток» и «Пятерочка»), АО «АБ-Холдинг» (владеет «Альфа-банком») и ООО «ЮНС-холдинг» (бенефициар компании «Альфастрахования»).

Статус экономически значимой организации позволяет контролирующим акционерам перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получить от них дивиденды.

Для реализации этого права Минфин, Минпромторг или Минэнерго должны подать обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации.

Соответствующий федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» в августе 2023 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Новелла установила изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав.

Позднее, в декабре, глава государства подписал еще один закон, оптимизирующий порядок передачи долей в значимых российских компаниях от иностранных холдингов из недружественных стран к косвенным владельцам акций.