Правительство России утвердило проект об антитеррористической защите детских лагерей

Правительство России после нападения на казанскую гимназию №175 утвердило требования к антитеррористической защите детских лагерей отдыха. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха», — приводит слова Премьера ТАСС.

Кроме того, Мишустин заметил, что поручению Президента России Владимира Путина Правительство «разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны, вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация».

Официальный Telegram-канал Минпросвещения РФ «Большая перемена» проинформировал о конкретных новых мерах по защите детских лагерей от террористов. В частности, в таких лагерях должен действовать пропускной режим, необходимо наличие тревожной кнопки, схемы эвакуации и плана действий при возникновении ЧС. Территорию и все здания следует осматривать четыре раза в день, также требуется проводить антитеррористические учения.

Все предназначенные для детей лагеря отдыха разделят на четыре категории в зависимости от числа отдыхающих и уровня безопасности в регионе. Базовой будет четвертая, в учреждениях третьей категории будут предусмотрены видеонаблюдение, охранная сигнализация и металлоискатели, второй — контрольно-пропускные пункты, а в первой к этим моментам добавится особая система охраны.

Новые правила не затрагивают находящиеся под защитой росгвардейцев детские учреждения, временные школьные лагеря, туристические слеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.