Правительство России утвердило праздники и выходные на 2024 год

В России утвердили график праздничных и выходных дней на 2024 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина в своем телеграм-канале.

Так как в 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно. Помимо этого, нерабочие дни перенесены: с 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник), и с 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.